عمومية "الكيميائية الأساسية" تقر عدم توزيع أرباح للربع الرابع 

أعلنت شركة الصناعات الكيميائية الأساسية، اليوم الثلاثاء عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الأول ) الذي عقد يوم أمس.

وقالت الشركة، في بيان للسوق المالية السعودية تداول إن الجمعية العمومية للشركة أقرت عدم توزيع أرباح على المساهمين عن الربع الأخير من العام المالي 2019م والاكتفاء بالأرباح الموزعة عن الفترة من 1/1/2019 الى 30/9/2019 بمبلغ ريال للسهم الواحد التي تم توزيعها في 17/3/2020 والتي تعادل ما وزعتها الشركة في أعوام سابقة.

ووافقت الجمعية أيضا على تفويض الجمعية العامة للمجلس بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2020.

ووافقت الجمعية على صرف مليوني ريال سعودي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام الماضي.