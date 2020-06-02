عمومية "المعمر" توافق على زيادة رأس المال بـ40 مليون ريال

أعلنت شركة المعمر لأنظمة المعلومات (إم آي إس) اليوم عن موافقة العمومية العامة غير العادية على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة بمبلغ 40 مليون ريال، وذلك بتحويل هذا المبلغ من خلال رسملة مبلغ 40 مليون ريال من الاحتياطي والأرباح المرحلة.

وأضاف بيان الشركة على تداول أن العملية ستتم من خلال منح (سهم واحد) مجاني لكل 4 أسهم مع العمل على تعديل المادة رقم (7) من النظام الأساسي للشركة الخاصة برأس المال. وكذلك الموافقة على تعديل المادة رقم 8 من النظام الأساس للشركة الخاصة بالاكتتاب في الأسهم. بالإضافة على الموافقة على تعديل المادة رقم 3 من النظام الأساس للشركة الخاصة بأغراض الشركة والموافقة على تعديل المادة رقم 21 من النظام الأساس للشركة الخاصة بصلاحيات المجلس.

إلى ذلك، كشفت تداول عن احتساب نسبة التذبذب لسهم الشركة على أساس سعر 44.65 ريال اليوم الثلاثاء، وإلغاء الأوامر القائمة. كما ستقوم شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بإضافة أسهم المنحة في محافظ المساهمين قبل بداية تداول يوم الخميس المقبل.