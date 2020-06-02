"أدنوك" تقترب من بيع حصة 49% في خطوط أنابيب الغاز

صرحت مصادر مطلعة لوكالة بلومبيرغ أن "أدنوك" قد اقتربت من إتمام صفقة لبيع حصة في خطوط أنابيب الغاز الطبيعي إلى مجموعة من المستثمرين، في صفقة تقيم شبكة الأنابيب بـ15 مليار دولار.



وقالت المصادر إن "أدنوك" تجري محادثات مع مستثمرين بقيادة صندوقي الاستثمار "غلوبال انفراستركشر بارتنرز" و"برزكفيلد أسست مانجمنت" لبيع حصة تصل إلى 49% في خطوط الأنابيب خلال الشهر الجاري. مضيفة أن التحالف يسعى للحصول على قروض بقيمة 8 مليارات دولار لتمويل الصفقة.