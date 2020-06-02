10 شركات سمسرة تحصد 64% من تداولات سوق مصر في 2020

تصدرت المجموعة المالية للسمسرة في الأوراق المالية، ترتيب قائمة أنشط 10 شركات الوساطة المالية العاملة في البورصة المصرية، وذلك من حيث قيمة التداول بالسوق داخل وخارج المقصورة، وبورصة النيل منذ بداية العام، بعدما حصدت الشركات العشرة حصة سوقية تقدر بنحو 64.4% من قيم التداول.

واستحوذت المجموعة المالية للسمسرة في الأوراق المالية على تداولات بقيمة 36.2 مليار جنيه، بحصة سوقية بلغت 19.8%.

وجاءت شركة التجاري الدولي للسمسرة فى الأوراق المالية، فى المركز الثانى بإجمالى قيمة تداول بلغت نحو 17.7 مليار جنيه تمثل حصة سوقية بنسبة 9.7%.

وحلت شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية فى المركز الثالث، بقيمة تداول بلغت 15.9 مليار جنيه، تمثل حصة سوقية بنسبة 8.7%. وجاءت شركة فاروس لتداول الأوراق المالية في المركز الرابع بقيمة تداول بلغت 9.9 مليار جنيه بحصة سوقية بنسبة 5.4%.

وفي المركز الخامس جاءت شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 8.8 مليار جنيه بحصة سوقية تبلغ بنسبتها نحو 4.8%. وجاءت شركة بلتون لتداول الأوراق المالية في المركز السادس بقيمة تداول بلغت 8.3 مليار جنيه تمثل حصة سوقية نسبتها 4.5%.

وحلت شركة أرقام لتداول الأوراق المالية فى المركز السابع بقيمة تداول 7.3 مليار جنيه بحصة سوقية تبلغ نسبتها 4%. وفي المركز الثامن جاءت شركة نعيم للوساطة في الأوراق المالية بقيمة 5.1 مليار جنيه تمثل حصة سوقية نسبتها 2.8%.

وفي المركز التاسع جاءت شركة سيجما لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت نحو 4.5 مليار جنيه تمثل حصة سوقية نسبتها 2.5%. وفي المركز العاشر والأخير جاءت شركة برايم لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت نحو 3.9 مليار جنيه جنيه، تمثل حصة سوقية بنسبة 2.2%.

ووفقاً لبيانات البورصة المصرية وخلال شهر مايو الماضي، خسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة نحو 22.8 مليار جنيه منخفضاً بنسبة 4% وذلك بعدما هوى من مستوى 571.4 مليار جنيه في إغلاق تعاملات شهر أبريل الماضي إلى مستوى 548.6 مليار جنيه في إغلاق تعاملات شهر مايو.

وعلى صعيد المؤشرات، انخفض المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 3.16% فاقداً نحو 334 نقطة خلال تعاملات شهر مايو الماضي، وذلك بعدما تراجع من مستوى 10554 نقطة في إغلاق تعاملات شهر أبريل الماضي إلى مستوى 10220 نقطة في إغلاق تعاملات شهر مايو.

وتراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" متساوي الأوزان، بنسبة 5.38% منخفضاً من مستوى 1225 نقطة في إغلاق تعاملات شهر أبريل الماضي، إلى مستوى 1159 نقطة في تعاملات شهر مايو فاقداً نحو 66 نقطة. وأغلق المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي إكس 100" متساوي الأوزان عند مستوى 1872 نقطة.

وخلال الشهر الماضي بلغت قيمة التداول نحو 53.2 مليار جنيه من خلال 5.167 مليار سهم، عبر 454 ألف عملية. وسجل الأجانب خلال مايو الماضي صافي بيعي بقيمة 882.2 مليون جنيه، بينما سجل العرب صافي بيعي بقيمة 129.1 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.