أرباح السعودي الألماني بـ 21 مليون ريال.. أقل من التوقعات

سجلت شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية، المالكة لسلسلة مستشفيات السعودي الألماني عن النتائج المالية الفصلية الأولية للفترة المنتهية في 31 مارس 2020 (ثلاثة أشهر).

وذكرت الشركة في بيان لها على الموقع الإلكتروني للسوق المالية السعودية "تداول" أن صافي الربح الفصلي بلغ بالربع الأول 2020 ما قيمته 21.2 مليون ريال بزيادة نسبتها 45% عن الربع المماثل من العام السابق.

وتأتي الأرباح هذه أقل من التوقعات التي كانت تحوم حوالي 30 مليون ريال.

وأرجعت أسباب هذه الزيادة في الأرباح إلى زيادة في الإيرادات بسبب زيادة حركة المرضى في جميع قطاعات الأعمال، إضافة إلى الزيادة في الإيرادات الأخرى. كما صعدت الأرباح الصافية بسبب، انخفاض النسبة المئوية لتكلفة الإيرادات مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.

ولكن هذه الأرباح تأتي بتراجع نسبته 43% مقارنة مع الربع السابق وذلك للأسباب التالية:

- ارتفاع تكلفة الإيرادات للربع الحالي مقارنة بالربع السابق.

- ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية مقارنة بالربع السابق.

- بدأ مستشفى الدمام عملياته وساهم ذلك في خسائر تصل إلى 19 مليون ريال في الربع الأول.

- زيادة مخصص خسائر الائتمان مقارنة بالربع السابق في ظل جائحة كوفيد 19.