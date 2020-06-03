أكبر صفقة بقطاع السلع الفاخرة مهددة.. قيمتها 16 مليار دولار

يبدو أن وباء كورونا يهدد اكتمال أحد أكبر الصفقات في العالم، حتى إذا كان ذلك في المجال الذي يعتمد على الزبائن الأثرياء المتأثرين بدرجات أقل عن باقي الفئات الأخرى.

وتعتزم شركة " LVMH" الفرنسية المتخصصة في السلع الفاخرة، إعادة التفكير للمرة الثانية في استحواذها المرتقب على شركة تيفاني الأميركية والبالغ قيمته 16 مليار دولار.

وجرى الاتفاق على عملية الاستحواذ وقيمتها في نوفمبر الماضي، لكن كل شيء تغير منذ ذلك الحين، خاصة أن الطلب على السلع الفاخرة كانت بين أكثر المتأثرين من الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها أغلب دول العالم.

ومن المتوقع أيضا أن تتراجع مبيعات صناعة المجوهرات بنسبة 35% هذا العام، كما أن اضطراب الأوضاع في الولايات المتحدة يزيد من مخاطر الصفقة، وفقا لبلومبيرغ.

وهبطت أسهم شركة تيفاني بنسبة 9% إلى 117.03 دولار بنهاية تداولات أمس، وهو أدنى مستوى للسهم منذ 2015، فيما لم تتغير أسهم شركة LVMH خلال تداولات اليوم في بورصة باريس.