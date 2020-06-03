السعودية للكهرباء تقر توزيعات نقدية 7% للمساهمين

أقرت الجمعية العامة غير العادية للشركة السعودية للكهرباء، توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 7% عن عام 2019.

ووافقت الجمعية التي عقدت أمس، على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام المالي المنتهي في 31/12/2019 بواقع (70 هللة) للسهم الواحد وبنسبة (7%) من رأس المال.

ويكون المبلغ الإجمالي للتوزيعات النقدية 749.3 مليون ريـال، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

وسيتم صرف الأرباح اعتباراً من يوم الثلاثاء 24/10/1441هـ الموافق 16/06/2020م عن طريق البنك الأهلي التجاري وكافة فروعه داخل المملكة.