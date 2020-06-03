العربية للطيران تسرح مزيداً من الموظفين

قال متحدث باسم شركة العربية للطيران الناقلة الوحيدة المدرجة في الإمارات إنها خفضت وظائفها بسبب تأثر عمل الشركة جراء تداعيات كوفيد.

ولم تذكر شركة العربية للطيران ومقرها الشارقة، والتي يعمل بها حوالي 2000 موظف، عدد الموظفين الذين تأثروا.

وتم تسريح 57 موظفا في مايو الماضي.

وقال المتحدث - دون الخوض في تفاصيل - إن أحدث تخفيضات للوظائف كانت "البديل الأخير" بعد أن اتخذت شركة الطيران سلسلة من الخطوات لحماية الوظائف في الأشهر الماضية.

وقامت العربية للطيران، مثل شركات الطيران الأخرى في الإمارات، بتشغيل عدد قليل من الخدمات المحدودة منذ تأجيل تسيير رحلات الركاب في مارس.

وليس من الواضح متى سيتم استئناف العمليات العادية.

وتراجعت أرباح العربية للطيران بنسبة 45% في الربع الأول، والتي ألقت شركة الطيران اللوم فيها على جائحة كورونا الذي سحق الطلب العالمي على السفر.

وتعمل العربية للطيران أيضًا من إمارة رأس الخيمة ولها قواعد في مصر والمغرب.