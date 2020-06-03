بسبب كورونا.. البابطين تمدد مذكرة استحواذ بمصر لشهرين

أعلنت شركة البابطين للطاقة والاتصالات في السعودية تمديد مذكرة التفاهم المبرمة بين شركتها التابعة "البابطين للطاقة والاتصالات مصر" مع الشركة السعودية المصرية للاستثمارات الصناعية لمدة شهرين.

وتتعلق تلك الاتفاقية بخطاب نوايا صدر من الشركة السعودية المصرية للاستثمارات الصناعية للاستحواذ على حصة من حصص "البابطين" عن طريق زيادة رأس المال الشركة التابعة في مصر.

وأكدت "البابطين" الانتهاء من الصياغات القانونية لاتفاقية البيع والشراء وكذلك اتفاقية المساهمين بنفس الشروط والبنود المتفق عليها بخطاب النوايا الموقعه بين الطرفين.

وأوضحت أن سبب التأجيل يأتي بسبب الإجراءات الاحترازية التي تم الإعلان عنها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (COVID-19) مما أدى إلى تعطل بعض الإجراءات النظامية.

وقالت "البابطين" إنه لا يوجد أثر مالي لهذا التأجيل.