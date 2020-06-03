تطبيق جاهز السعودي ينهي جولة استثمارية بـ137 مليون ريال

أعلن تطبیق جاهز لتوصیل الطلبات من المطاعم، إغلاق جولة استثماریة Series A بقیادة Impact46 ​وتحت صندوقها Impact growth بقيمة 137 مليون ريال.

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وقال المؤسس الشریك والرئیس التنفیذي لشركة جاهز غصاب المندیل، في بيان صحافي إن الشركة تسعى إلى مواصلة الاستثمار في توفیر خدمات مختلفة، وتطویر التقنیة الداخلیة، وتقدیم تجربة متنوعة.

من جهته قال عبد العزیز العمران من Impact46 إن هذه الجولة تعد أكبر صفقة في الاستثمار الجريء من نوعها في السعودیة.

وأوضح البيان أن قيمة الجولة الاستثمارية، جمیعها ممولة من قبل مستثمرین من القطاع الخاص.

ومع ظروف جائحة كورونا تزايد الطلب بشكل غير مسبوق على تطبيقات توصيل السلع والأغذية في جميع انحاء العالم.

وشهدت السعودية في السنوات الماضیة قفزة غیر مسبوقة في سوق توصیل الطلبات من المطاعم والمواد الغذائیة عبر الإنترنت، حیث بلغت قیمة السوق 4.4 ملیار ریال في عام 2019.

وتهدف منصة جاهز خلال عام 2020 إلى تجاوز الطلبات قیمة ملیار ریال وتنويع مصدرها لأكثر من 12000 نقطة بیع في جمیع أنحاء المملكة، كما تخدم المنصة 3 ملایین مستخدم من خلال شركاء يزيد عددهم على 15000 مندوب توصیل.