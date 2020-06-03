دعوى بـ5 مليارات دولار ضد غوغل.. والتهمة "خرق الخصوصية"

تواجه شركة غوغل دعوى قضائية جماعية مقترحة في الولايات المتحدة، تتهمها بأنها تغزو بشكل غير قانوني خصوصية الملايين من المستخدمين بشكل متكرر من خلال تتبع الأشخاص حتى عندما يتصفحون في الوضع الخاص.

وتسعى الدعوى القضائية إلى ما لا يقل عن 5 مليارات دولار، متهمة عملاقة البحث بجمع المعلومات السرية حول ما يشاهده الأشخاص عبر الإنترنت وأين يتصفحون، وذلك بالرغم من استخدامهم لما تسميه غوغل وضع التصفح المتخفي.

ووفقًا للشكوى المقدمة في المحكمة الفيدرالية في سان خوسيه بولاية كاليفورنيا، فإن غوغل تجمع البيانات من خلال (Google Analytics) و (Google Ad Manager) والتطبيقات الأخرى والمكونات الإضافية لمواقع الويب، من ضمنها تطبيقات الهواتف الذكية، بغض النظر عما إذا كان المستخدمون ينقرون على الإعلانات المدعومة من غوغل.

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ويفترض العديد من مستخدمي الإنترنت أنه لا يتم تتبع سجل البحث الخاص بهم عندما يتصفحون من خلال الوضع الخاص، لكن غوغل تقول: إن هذا ليس هو الحال، وينكر محرك البحث أن هذا غير قانوني، موضحًا أنه صريح بشأن البيانات التي يجمعها في هذا الوضع.

وقالت الشكوى: "إن ذلك يساعد غوغل على التعرف على أصدقاء المستخدمين وهواياتهم وأطعمتهم المفضلة وعادات التسوق والأشياء التي يبحثون عنها عبر الإنترنت، ولا يمكن للشركة مواصلة نشاط جمع البيانات السرية وغير المصرح بها من كل أميركي لديه جهاز حاسب أو هاتف".

ويمنح وضع التصفح المتخفي في متصفح (Google Chrome) المستخدمين خيار البحث على الإنترنت دون حفظ أنشطتهم في المتصفح أو الجهاز، لكن يمكن لمواقع الويب التي تمت زيارتها استخدام أدوات، مثل (Google Analytics)، لتتبع الاستخدام.

ومن المرجح أن تتضمن الدعوى الملايين من مستخدمي غوغل الذين تصفحوا الإنترنت في الوضع الخاص منذ 1 يونيو 2016، وذلك وفقًا لشركة المحاماة (Boies Schiller Flexner) التي قدمت الدعوى، وهي تطلب 5 آلاف دولار على الأقل من الأضرار لكل مستخدم بسبب انتهاك قوانين التنصت الفيدرالي وقوانين الخصوصية في كاليفورنيا.