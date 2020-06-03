وثائق.. هواوي حاولت التستر على بيع معدات أميركية لإيران

كشفت وكالة رويترز عن حصولها على وثائق تظهر محاولة شركة هواوي التستر على بيع معدات أميركية لإيران.

وقالت الوكالة إن الوثائق كشفت أن "سكاي كوم" التابعة لهواوي باعت معدات محظورة لإيران.

ولطالما وصفت شركة هواوي وحدة سكاي توم بأنها شريك تجاري محلي منفصل في إيران، والآن، تُظهر الوثائق التي حصلت عليها رويترز كيف سيطر عملاق التكنولوجيا الصيني على شركة Skycom بشكل فعال.

وتعد الوثائق، التي يتم الكشف عنها لأول مرة جزءا من مجموعة كبيرة من سجلات الأعمال الداخلية المتعلقة بشركة Huawei و Skycom إيران - بما في ذلك المذكرات والخطابات والاتفاقيات التعاقدية - التي راجعتها رويترز.

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إحدى الوثائق وصفت كيف سعت شركة هواوي في أوائل عام 2013 إلى "الانفصال" عن Skycom بسبب القلق من العقوبات التجارية على طهران.

وتكشف الوثائق أن هواوي اتخذت سلسلة من الإجراءات - بما في ذلك تغيير مديري Skycom وإغلاق مكتبها في إيران، وتشكيل عمل آخر في إيران لتولي عقود سكايكوم التي تبلغ قيمتها عشرات الملايين من الدولارات.

ويمكن أن يعزز الكشف عن الوثائق الجديدة قضية جنائية رفيعة المستوى تلاحقها السلطات الأميركية ضد هواوي وكبير مسؤوليها الماليين، مينغ وانتشو، وهي ابنة مؤسس شركة هواوي أيضًا.

وتحاول الولايات المتحدة تسلم منغ من كندا، حيث ألقي القبض عليها في ديسمبر 2018. وسمح قاض كندي الأسبوع الماضي بمواصلة القضية، رافضا حجج الدفاع بأن التهم الأميركية ضد منغ لا تشكل جرائم في كندا.

وتزعم لائحة اتهام أميركية أن هواوي ومنغ شاركتا في مخطط احتيالي للحصول على سلع وتكنولوجيا أميركية محظورة لأعمال الشركة في إيران عبر Skycom، ونقل الأموال من إيران عن طريق خداع أحد البنوك الكبرى.

وأنكرت شركة هواوي ومنغ التهم الجنائية التي تشمل الاحتيال المصرفي والاحتيال الإلكتروني وغير ذلك من الادعاءات، كما أن شركة Skycom ، التي تم تسجيلها في هونغ كونغ وتم حلها في عام 2017، متهمة أيضًا. وكانت شركة هواوي مساهمًا في Skycom ولكنها باعت حصتها قبل أكثر من عقد من الزمان.

يبدو أن المستندات التي تم الحصول عليها حديثًا تقوض ادعاءات Huawei بأن Skycom كانت مجرد شريك تجاري، فهي تقدم نظرة من وراء الكواليس إلى بعض ما حدث في الشركتين داخل إيران قبل سبع سنوات وكيف تتشابك الشركات. والوثائق مكتوبة بشكل مختلف باللغات الإنجليزية والصينية والفارسية.