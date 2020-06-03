صفقة استحواذ بمليار دولار على شركة مستحضرات تجميل بريطانية

اقتربت شركة "بويغ" الإسبانية من شراء شركة مستحضرات التجميل الإنجليزية شارلوت تيلبري، بقيمة تقدر بنحو مليار دولار، وفقا لمصادر مطلعة على الصفقة التي من المفترض أن يتم الإعلان عنها خلال أيام.

واستعانت بويغ، بشركة بيرون تروت وشركة بي دي تي لإتمام صفقة الشراء، وفقا لما ذكرته بلوبيرغ.

ولم يمر أكثر من 7 سنوات على إنشاء الشركة التي أسستها شارلوت تيلبري والتي تحمل اسمها، كما تعتزم أيضا الاحتفاظ بحصة أقلية في الشركة.

وتشير تلك الصفقة على أن شركات التجزئة الكبرى مازالت تفضل العلامات التجارية المستقلة التي لها متاجر صغيرة، في الوقت الذي أوقف فيه فيروس كورونا صفقات الاستحواذ الكبيرة التي امتدت على مدار عقد.