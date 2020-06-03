قريبا.. قرار مهم ستتخذه "الإماراتية" بشأن حجم أسطولها

أكد رئيس طيران الإمارات تيم كلارك أن الشركة ستتخذ خلال الأشهر المقبلة قرارا بخصوص حجم أسطولها، بمجرد معرفة ما إذا كان السفر سيتعافى العام المقبل أم لا.

جاء ذلك، في مقابلة على هامش منتدى السفر الذي عقد افتراضيا هذا العام.

وفي حين ذكر كلارك أنه من المبكر أن تتخذ الشركة قرارا بإلغاء طلبيات من شركتي بوينغ وإيرباص، استبعد أن يكون قطاع السفر مشجعا جدا فيما تبقى من العام الحالي.

موضوع يهمك قال رئيس طيران الإمارات، تيم كلارك، اليوم الاثنين، إن إعادة بناء شبكة رحلات الشركة التي عصفت بها جائحة فيروس كورونا قد... طيران الإمارات: إعادة بناء شبكة الرحلات قد تستغرق 4 سنوات شركات

وكانت مجموعة "طيران الإمارات" قد أعلنت الأحد قرارها إنهاء خدمات "مجموعة" من موظفيها بسبب الصعوبات الناجمة عن أزمة فيروس كورونا المستجد ولكن بدون تحديد عددهم.

وقالت المجموعة في بيان "على الرغم من العودة التدريجية لتشغيل رحلاتنا في هذه الأوقات الصعبة وضمن إطار من الالتزام التام بالإجراءات الوقائية، تبقى حقيقة أن الجائحة العالمية لفيروس كوفيد-19 تركت آثارا سلبية عميقة على كثير من القطاعات الاقتصادية حول العالم".

وأضاف البيان "بعد مراجعة كافة السيناريوهات المحتملة للحفاظ على مستوى عملياتنا، كان من المحتم علينا اتخاذ قرار بالغ الصعوبة بإنهاء خدمات مجموعة من أعضاء فريقنا". وتوظف المجموعة الإماراتية نحو 100 ألف شخص بحسب "فرانس برس".

وأعلنت المجموعة في آذار/مارس الماضي خفض الرواتب الأساسية مؤقتا بنسب تراوحت بين 25% و50% لغالبية العاملين فيها.

وكانت المجموعة توقعت في 10 أيار/مايو مرور 18 شهراً على الأقل قبل أن يعود الطلب على السفر إلى طبيعته.