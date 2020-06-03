لوفتهانزا تتكبد خسائر بـ 2.1 مليار يورو في الربع الأول

تكبدت شركة طيران Lufthansa خسائر فصلية بقيمة 2.1 مليار يورو في الربع الأول من العام نتيجة لانتشار فيروس كورونا ووقف رحلات الطيران.

وكانت الشركة قد حصلت على حزمة حكومية للإنقاذ بقيمة تسعة مليارات يورو الأسبوع الماضي على أن تقوم الشركة بتخفيض كبير للنفقات، وستحصل الحكومة الألمانية على حصة عشرين في المئة من الشركة.

وتراجعت مبيعات الشركة بنسبة 18% في الربع الأول لتصل إلى 6.44 مليارات يورو.

وقال المجلس الإشرافي لشركة الطيران الألمانية "لوفتهانزا" إنه وافق على إنقاذ مالي حكومي بقيمة تسعة مليارات يورو (10 مليارات دولار) سيرغم شركة الطيران الألمانية على التخلي عن بعض مواقعها الرئيسية للإقلاع والهبوط لمنافسين.

وقال كارل لودفيج كلاي رئيس المجلس الإشرافي للوفتهانزا : "نوصي مساهمينا بأن يسيروا في هذا المسار، حتى إذا كان هذا يتطلب منهم أن يقدموا مساهمات كبيرة لاستقرار شركتهم".

وأضاف : "لكن يجب أن نقول بوضوح أن لوفتهانزا أمامها طريق صعب جدا." والموافقة هي أحدث خطوة في الإنقاذ الحكومي المعقد للوفتهانزا التي تضررت بشدة من جائحة فيروس كورونا وتداعياتها على قطاع السفر، وتأتي في أعقاب موافقة المجلس التنفيذي للمجموعة الأسبوع الماضي.

وما زال الإنقاذ المالي يحتاج إلى موافقة الهيئات التنظيمية وحملة الأسهم في لوفتهانزا الذين من المقرر أن يعقدوا اجتماعا استثنائيا للجمعية العمومية عبر دائرة تلفزيونية مغلقة في الخامس والعشرين من يونيو حزيران.

وبموجب الخطة ستأخذ الحكومة الألمانية حصة 20% في لوفتهانزا وأيضا مقعدين في مجلسها الإشرافي.

وقالت لوفتهانزا إنها ستنشر نتائجها للربع الأول في الثالث من يونيو حزيران.