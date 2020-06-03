ليفت للنقل تعلن تراجع رحلاتها 70% خلال شهر مايو

قالت شركة ليفت لخدمات نقل الركاب عبر تطبيقات الهاتف المحمول إن الرحلات على منصتها ارتفعت 26% في مايو أيار مقارنة مع الشهر السابق بدعم من نمو قوي في مدن شهدت تخفيف القيود المفروضة لاحتواء فيروس كورونا.

وصعدت أسهم ليفت 4.2% في التعاملات اللاحقة على التسوية في بورصة وول ستريت بعد أن قالت الشركة إن الرحلات زادت على أساس أسبوعي لسبعة أسابيع متتالية منذ الأسبوع المنتهي في 12 أبريل نيسان.

لكن الشركة، التي مقرها سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا، قالت إن الرحلات هبطت حوالي 70% في مايو أيار مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي.