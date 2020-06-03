"زووم" تضاعف توقعاتها للإيرادات السنوية لـ1.8 مليار دولار

ضاعفت منصة " Zoom "توقعاتها للإيرادات السنوية، مع زيادة عدد المستخدمين في ظل أزمة فيروس كورونا التي دفعت معظم الأشخاص إلى العمل من منازلهم والتواصل مع بعضهم عبر الإنترنت.

وتوقعت الشركة المختصة باتصالات الفيديو تضاعف إيراداتها للعام المالي المنتهي في يناير عام 2021 لتصل إلى 1.8 مليار دولار.

إلا أن شركة "زووم" توقعت أيضا ارتفاعا حادا في التكاليف.

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وكانت سنغافورة قد أوقفت استخدام تطبيق "زووم" للتعلم عبر الإنترنت بعد أن اخترق قراصنة أحد الدروس وأظهروا صوراً مخلة بالآداب للطلاب.

يذكر أن سنغافورة ليست الدولة الوحيدة المتضررة من اضطرابات المؤتمرات عن بعد. وقد أصدر مكتب التحقيقات الفيدرالي في الولايات المتحدة تحذيراً عاماً في 30 مارس/آذار الماضي، ينصح فيه المستخدمون بتجنب جعل الاجتماعات التي تعقد عبر "زووم" عامة بعد أن تلقى تقارير متعددة عن مؤتمرات هاتفية وفصول دراسية عبر الإنترنت تم اختراقها، حيث يعرض القراصنة رسائل كراهية أو يصرخون بألفاظ نابية.

وتحدث مشكلة "زووم بومبينغ" لأن المستخدمين يميلون إلى إنشاء اجتماعات عامة عبر زووم بشكل غير ملائم، مما يسمح لأي شخص بالانضمام إلى اجتماع ما دام لديهم رابط له، وفقاً لمايكل غازيلي، المدير الإداري والمؤسس المشارك لشركة "نتورك بوكس" للأمن السيبراني.