أرباح الأهلي للتكافل الفصلية تتراجع 26.5%

أعلنت شركة الأهلي للتكافل، اليوم الخميس، عن النتائج المالية للربع الأول من 2020، محققة تراجعا في الأرباح قبل الزكاة قدره 26.5%.

وقالت الشركة في بيان للسوق المالية السعودية تداول، إن أرباحها قبل الزكاة بلغت 2.86 مليون ريال خلال الربع الأول، مقابل 3.89 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وأشارت الشركة إلى أن سبب انخفاض صافي الربح قبل الزكاة يعود بشكل رئيسي إلى تسجيل خسائر في استثمارات أموال المساهمين بمبلغ (1,456) ألف ريال مقارنة بأرباح بمبلغ 3,568 ألف ريال بالربع المماثل من العام السابق بالإضافة إلى ارتفاع المصروفات العمومية والإدارية للربع الحالي بنسبة 14% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق والذي يعزى أساسا إلى التوسع الشركة في خطة البيع المباشر والتي تضمنت خلال الربع الحالي افتتاح فرع للشركة في مدينة الرياض، على الرغم من ارتفاع فائض عمليات التأمين للربع الحالي بنسبة 267% والذي يرجع بشكل رئيسي إلى الارتفاع في كل من الإيرادات الأخرى بمبلغ 3,116 ألف ريال وارتفاع صافي أقساط التأمين المكتتبة بنسبة 10% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.