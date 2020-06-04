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أرباح "الغاز والتصنيع" الفصلية تتراجع 63.7%

المصدر: دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة الغاز والتصنيع الأهلية، اليوم الخميس عن النتائج المالية للربع الأول من 2020، عن تحقيق تراجع في الأرباح نسبته 63.7%.

وقالت الشركة، في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، إن صافي أرباحها خلال الربع الأول من العام الجاري بلغت 33.4 مليون ريال، مقابل 92.03 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وأوضحت الشركة أنه سبب الانخفاض بشكل رئيسي إلى الانخفاض في الإيرادات من الاستثمارات، نتيجة التوزيعات الاستثنائية التي حصلت عليها الشركة من قبل إحدى الشركات المستثمر فيها (الشركة الوطنية للغازات الصناعية) في الربع الأول من العام 2019م،كانت حصة الشركة من تلك التوزيعات مبلغ 81 مليون ريال.

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