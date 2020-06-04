أرباح سوليدرتي تكافل الفصلية تنمو 74.5% إلى 9.9 مليون ريال 

أعلنت شركة سوليدرتي السعودية للتكافل، اليوم الخميس، عن النتائج المالية الأولية للربع الأول من العام المالي الجاري، محققة نموا في صافي الأرباح قبل الزكاة بنسبة 74.5%.

وقالت الشركة، في بيان للسوق المالية السعودية تداول، إن صافي أرباحها قبل الزكاة بلغت 9.915 مليون ريال، مقابل 5.682 مليون ريال خلال الفترة المناظرة من العام الماضي.

وعزت الشركة سبب الارتفاع في صافي الربح للربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى الارتفاع في إجمالي اقساط التأمين المكتتبة بنسبةارتفاع بلغت 52%، من دون ارتفاع في تكاليف اكتتاب وثائق التأمين حيث ارتفعت مبيعات الشركة من خلال الخدمات الإلكترونية بشكل جوهري.