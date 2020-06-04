طوابير سيارات وشوارع مغلقة للحصول على وجبة في بريطانيا

تدافعت مئات السيارات في بريطانيا باتجاه فروع مطاعم "ماكدونالدز" واصطفت في طوابير طويلة أدت الى اختناقات مرورية وتسببت بإغلاق شوارع، وذلك في اليوم الأول لعودة "ماكدونالدز" إلى العمل بعد إغلاق استمر أكثر من شهرين ونصف بسبب جائحة "كورونا".

وأعلنت مطاعم "ماكدونالدز" أنها أعادت فتح 160 فرعاً من فروعها اعتباراً من يوم الأربعاء الثالث من الشهر الحالي شريطة عدم دخول الزبائن إلى المطعم أو تناول الطعام بداخله والاكتفاء بشراء الوجبات بواسطة الخطوط المخصصة لبيع السيارات، أي أن الزبائن يشترون وجباتهم وهم داخل سياراتهم دون الاضطرار للخروج منها.

وتدافع زبائن "ماكدونالدز" في طوابير طويلة باليوم الأول لإعادة افتتاحه بعد أن خففت الحكومة البريطانية من إجراءات الإغلاق التي كانت مفروضة في البلاد، حيث أظهرت صور جوية التقطها هواة بطائرات مسيرة طوابير طويلة من السيارات تصطف منذ الساعات الأولى لإعادة الافتتاح من أجل طلب وجبات الطعام من "ماكدونالدز".

وقالت جريدة "الصن" البريطانية في تقرير اطلعت عليه "العربية نت" إن المجلس البلدي لمنطقة "ساوث إند" أصدر بلاغاً يوم الاثنين الماضي للسكان في اثنين من الشوارع المحيطة من مطعم "ماكدونالدز" يُبلغهم فيها بحظر اصطفاف السيارات في الأماكن المخصصة لها، وذلك لمدة أسبوعين، في محاولة لتوفير مكان لطوابير السيارات وتخفيف الاختناق المرور في المنطقة.

وقال متحدث باسم "ماكدونالدز" إن "فريق العاملين في المطعم على اتصال دائم مع الشرطة والسلطات البلدية من أجل المساعدة في إدارة الآثار الناجمة عن إعادة الافتتاح وخاصة التي تتعلق بالسكان المحيطين به".

وبحسب "الصن" فان عشرات السيارات شوهدت تصطف في طوابير طويلة أمام مطاعم "ماكدونالدز"، فيما قال أحد الزبائن إنه أمضى ثلاث ساعات من أجل الحصول على وجبة طعام بسبب الازدحام الكبير.

وإلى جانب الفروع التي أصبحت مفتوحة أمام السيارات فقط، فإن "ماكدنالدز" أعادت فتح 22 فرعاً آخرين فقط لتقديم خدمات التوصيل إلى المنازل إلى جانب بيع السيارات، لكن اللافت أن هذه الفروع الـ22 تقع في جنوبي البلاد، حيث بررت الشركة ذلك بالقول إن الفروع التي تقوم بتوصيل الوجبات للمنازل تتواجد في أماكن أصبح التوزيع والتوصيل فيها آمناً ولا تشهد أي انتشار لفيروس "كورونا".

ومن المفترض أن تواصل "ماكدونالدز" فتح مزيد من الفروع في بريطانيا، حيث ستكون قد أعادت فتح 924 مطعماً قبل نهاية الأسبوع الحالي، ولكن جميعها ستكون مقتصرة على البيع لسائقي السيارات فقط، دون دخول الزبائن أو تناولهم الطعام في الداخل.