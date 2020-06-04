تحقيق أوروبي بشأن صفقة اندماج لأكبر مجموعة لبناء السفن في العالم

استأنفت سلطات مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي تحقيقاً بشأن صفقة اندماج هيونداي للصناعات الثقيلة، أكبر مجموعة في العالم لبناء السفن، مع دايو والبالغ قيمتها 1.8 مليار دولار، ومن المنتظر أن يصدر قرار بحلول الثالث من سبتمبر.



وكانت المفوضة الأوروبية قد أوقفت تحقيقها في الحادي والثلاثين من مارس انتظارا لمعلومات من الشركتين. وفي ديسمبر كانون الأول حذرت المفوضية من أن الصفقة، التي من شأنها أن تنشئ شركة تسيطر على حصة 21% في السوق، قد تدفع الأسعار للصعود.



وقال جهاز حماية المنافسة بالاتحاد الأوروبي آنذاك إن شركات الملاحة البحرية الأوروبية، وهي من بين أكبر زبائن شركتي بناء السفن، قد تتأثر بالصفقة.



وتتعرض هيونداي ودايو، اللتان تصنعان سفن الحاويات الضخمة وناقلات النفط والغاز الطبيعي المسال وغاز البترول المسال، لضغوط لتقديم تنازلات للتغلب على مثل هذه المخاوف التنظيمية.