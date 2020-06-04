تونس تسمح للشركات المحلية بالاقتراض من الخارج

قال البنك المركزي التونسي اليوم الخميس إنه سيسمح للشركات المحلية بالاقتراض من الخارج بالنقد الأجنبي في إطار خطط لمساعدتها على تجاوز تداعيات جائحة فيروس كورونا.

يهدف القرار لمساعدة الشركات في الحصول على التمويل والاحتفاظ بالوظائف.

وقالت وزارة المالية في بيان، مطلع الشهر الماضي، إن بنوكاً تونسية أقرضت الحكومة 1.2 مليار دينار (413 مليون دولار) بالعملة الأجنبية للتصدي لأزمة فيروس كورونا.

ويأتي القرض بينما تسعى تونس جاهدة لتعبئة موارد مالية. ويتوقع البلد أن ينكمش اقتصاده بنسبة 4.3% في 2020، وهو ما سيكون أكبر انكماش منذ استقلاله في 1956.