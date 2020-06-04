رئيس "جاهز" للعربية: قيمة الشركة تصل إلى مليار ريال العام المقبل

قال غصاب المنديل الرئيس التنفيذي لشركة "جاهز" إن شركته ستصل قيمتها إلى مليار ريال سعودي خلال عام.

وأضاف المنديل في حديثه مع قناة العربية، اليوم الخميس، إن تطبيق جاهز يتميز بأنه يعتمد بصورة كلية على تقنية المعلومات والأتمتة، كما أن الطلبات عبر التطبيق تصل إلى العميل خلال 30 دقيقة.

وأوضح أن استراتيجية الشركة خلال الفترة المقبلة تتمثل في توسيع مدى انتشارها بالسعودية، مشيرا إلى أن الشركة ستقدم خدمات جديدة هي الأولى من نوعها في المملكة خلال عام.

وأعلن تطبیق جاهز لتوصیل الطلبات من المطاعم، في بيان أمس، إغلاق جولة استثماریة Series A بقیادة Impact46 وتحت صندوقها Impact growth بقيمة 137 مليون ريال.

وقال عبد العزیز العمران من Impact46 إن هذه الجولة تعد أكبر صفقة في الاستثمار الجريء من نوعها في السعودیة.

وأوضح البيان أن قيمة الجولة الاستثمارية، جمیعها ممولة من قبل مستثمرین من القطاع الخاص.

ومع ظروف جائحة كورونا تزايد الطلب بشكل غير مسبوق على تطبيقات توصيل السلع والأغذية في جميع أنحاء العالم.

وشهدت السعودية في السنوات الماضیة قفزة غیر مسبوقة في سوق توصیل الطلبات من المطاعم والمواد الغذائیة عبر الإنترنت، حیث بلغت قیمة السوق 4.4 ملیار ریال في عام 2019.

وتهدف منصة جاهز خلال عام 2020 إلى تجاوز الطلبات قیمة ملیار ریال وتنويع مصدرها لأكثر من 12000 نقطة بیع في جمیع أنحاء المملكة، كما تخدم المنصة 3 ملایین مستخدم من خلال شركاء يزيد عددهم على 15000 مندوب توصیل.