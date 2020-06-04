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طيران الإمارات تعلن استئناف الرحلات إلى 29 مدينة

المصدر: دبي - العربية.نت
طيران الإمارات يعلن استئناف الرحلات إلى 29 مدينة
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أعلنت شركة طيران الإمارات أنها ستقدم اعتبارًا من 15 يونيو خدمات الركاب إلى 16 مدينة أخرى.

وقالت الشركة إن الرحلات إلى المدن التالية ستكون متاحة للحجز على موقعها أو عبر وكلاء السفر ، وهي البحرين ، مانشستر ، زيورخ ، فيينا، أمستردام، كوبنهاغن، دبلن، نيويورك جي إف كي، سيول، كوالالمبور ، سنغافورة، جاكرتا، تايبيه، هونغ كونغ، بيرث وبريسبان.

وذكرت أنها إضافة إلى ذلك ستقدم، اعتبارًا من 8 يونيو، رحلات من كراتشي ولاهور وإسلام آباد للمسافرين من باكستان الذين يرغبون في التواصل مع وجهات طيران الإمارات الأخرى.

ومع هذا الإعلان الأخير، ستقدم طيران الإمارات رحلات للركاب والمقررة من دبي إلى 29 مدينة ، بما في ذلك الرحلات الحالية إلى لندن هيثرو وفرانكفورت وباريس وميلانو ومدريد وشيكاغو وتورنتو وسيدني وملبورن ومانيلا من 11 يونيو.

كلمات دالّة

#فيروس كورونا, #الإماراتية, #كورونا, #طيران الإمارات
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