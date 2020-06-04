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عمومية أسمنت ينبع تقر توزيع أرباح نصفية بـ 169.9 مليون ريال

المصدر: دبي - العربية.نت
عمومية أسمنت ينبع تقر توزيع أرباح نصفية بـ 169.9 مليون
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أعلنت شركة أسمنت ينبع، اليوم الخميس، عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة التي عقدت أمس.

وقالت الشركة في بيان للسوق المالية السعودية تداول، إن الجمعية وافقت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن النصف الثاني لعـام 2019م بواقع (1.25) ريال للسهم وبنسبة 12.5% من رأس المال بإجمالي مبلغ 196.9 مليون ريال على أن تكـون أحـقية الأرباح لمالكي الأسهم يوم انعقاد الجمعية العمومية والمسجلين بسجلات الشركة في مركز الايداع بنهاية ثاني يوم تداول يلي الاجتماع.

وأقرت الجمعية تقرير مجلس الإدارة عن عام 2019، كما أقرت القوائم المالية عن العام الماضي أيضا.

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