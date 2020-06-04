سهم "دبي للاستثمار" يقفز 9% بعد إقرار توزيعات بـ10%

ارتفع سهم دبي للاستثمار خلال تعاملات اليوم الخميس، ليسجل أعلى سعر له منذ 4 أشهر من التعاملات اليومية، بعد أن أقرت الجمعية العمومية للشركة مقترح توزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 10%، ما يُوازي 10 فلوس للسهم من رأس المال عن العام الماضي، إضافة إلى بعض التغيرات بمجلس الإدارة.

وحددت الجمعية تاريخ العاشر من يونيو الحالي موعدا أخيراً لشراء السهم واستحقاق الأرباح.

ووفقاً لبيان صحفي، فإن الجمعية وافقت على حذف البندين "ب وج" من المادة (60) المتعلقين بتوزيع الأرباح السنوية في النظام الأساسي للشركة واستبدالهما بالبند "ب" المذكور في نموذج النظام الأساسي للشركات المساهمة العامة لهيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية.

وأوضحت الشركة أن البند "ب" يتعلق بتحديد الجمعية العمومية للنسب التي يجب توزيعها على المساهمين من الأرباح الصافية بعد خصم الاحتياطي القانوني، مضيفة أنه تم خلال الاجتماع انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات.

وأوصى مجلس إدارة شركة دبي للاستثمار في شهر مارس 2020 بتوزيع أرباح نقدية عن عام 2019.

يشار إلى أن الشركة تحولت إلى الربحية خلال الربع الرابع من عام 2019، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2018 لتصل إلى نحو 198.8 مليون درهم، مُقابل خسارة قدرها 72.9 مليون درهم.