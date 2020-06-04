فيات تؤجل استئناف إنتاج سيارتها باندا بسبب ضعف الطلب

قال مسؤول نقابي يوم أمس الأربعاء إن شركة فيات كرايسلر ستؤجل استئنافا مزمعا لإنتاج سيارتها الصغيرة باندا في مصنعها قرب نابولي في جنوب إيطاليا، بسبب طلب ضعيف في السوق.



وأضاف أن الشركة أخطرت نقابات أنه بسبب الأزمة المستمرة في سوق السيارات، والتي أثارها تفشي فيروس كورونا، فإنها لم تقرر حتى الآن متي ستستأنف إنتاج باندا.



وقال المسؤول إن الشركة تريد تفادي استئناف الإنتاج، الذي كان مقررا في البداية أن يكون في الثامن من يونيو، ثم وقفه مرة أخرى.



وأضاف أن الشركة اختارت الانتظار لحين توفر بيانات بشأن المبيعات في بداية يونيو حزيران لتقرر ما هو الوقت المناسب.



وهبطت مبيعات السيارات الجديدة في إيطاليا لخامس شهر على التوالي في مايو عندما بدأت روما رفعا تدريجيا لإجراءات العزل العام مع تراجع تسجيلات السيارات الجديدة في أرجاء البلاد 49.1% وتسجيلات سيارات فيات كرايسلر 57.2%.