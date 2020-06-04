"السعودي الألماني" مصر يتجه للاقتراض من مؤسسة التمويل الدولية

قالت مصادر مطلعة في مصر إن ممثلي مستشفى السعودي الألماني يجرون مفاوضات مع مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي "IFC" للحصول على قرض بهدف تمويل توسعات المجموعة خلال الفترة المقبلة.

وأضافت المصادر قريبة الصلة من الصفقة، أن الهدف من الاقتراض تمويل التوسعات المستقبلية للمجموعة خلال الفترة القادمة، والتي تضم إنشاء مدينة طبية متكاملة على 3 مراحل بالإسكندرية بتكلفة استثمارية 10 مليارات جنيه، بحسب صحيفة "البورصة" المصرية.

وأشارت المصادر إلى أن أحد الخيارات المطروحة في المفاوضات حصول مؤسسة التمويل الدولية على حصة في المستشفى.

وكان نائب رئيس مجموعة مستشفيات السعودي الألماني، والرئيس التنفيذي لشركة بيت البترجي الطبية القابضة مكارم البترجي، قد قال في تصريحات سابقة، إن الاستثمارات المستهدف تنفيذها في مصر تتراوح بين 40 و50 مليار جنيه للتوسع في المستشفيات والمدن الطبية المتكاملة خلال 10 إلى 15 عاماً.

وأشار إلى أن المجموعة ستقوم بإنشاء مستشفى جديد في القاهرة خلال الفترة الحالية على مرحلتين بقيمة استثمارية تبلغ نحو 15 مليار جنيه، بالإضافة إلى إنشاء برج طبي في مستشفى السعودي الألماني بمنطقة مصر الجديدة عبارة عن عيادات طبية.