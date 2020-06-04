"صدق" تسجل خسائر فصلية بـ 10 ملايين ريال بالربع الأول

أعلنت الشركة السعودية للتنمية الصناعية "صدق"، تسجيل صافي خسارة بعد الزكارة والضريبة بلغ 10 ملايين ريال خلال الربع الأول من 2020.

وقالت الشركة في بيان لها على تداول إن السبب يعود لتحقيق صافي خسائر خلال الربع الأول من عام 2020م مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق 2019م إلى ارتفاع الخسائر التشغيلية بسبب انخفاض المبيعات، إضافة إلى تحقيق خسائر غير تشغيلية.

وأوضحت الشركة في بيانها أنه إشارة إلى القضية المقامة من قبل الشركة، والتي تطالب فيها شريكاً سابقاً في الشركات التابعة بتعويض مالي مقابل تجاوزات ومستحقات مالية، صدر بها قرار من قبل المحكمة التنفيذية بتعويض الشركة بمبالغ تعادل (15,193,873) ريالاً سعودياً تقريباً.