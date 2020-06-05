"شعاع كابيتال" تعزز نشاطها في مجال إعادة هيكلة الشركات

أعلنت "شعاع كابيتال" تركيزها على تقوية حضورها ونشاطها في تقديم خدمات إعادة هيكلة الشركات لدعم وتنشيط قطاع الأعمال، خاصة بعد ما استثمرت 4 مليارات دولار في صفقات تمويل الدين في السنوات الماضية.

وقال جاسم الصديقي، الرئيس التنفيذي لشركة "شعاع كابيتال": "لجائحة كوفيد - 19 أثر واضح على كافة الأنشطة، حيث تسببت في جمود أسواق الائتمان، ووضعت العديد من الشركات على حافة الإفلاس. وكانت الإمارات العربية المتحدة من بين الدول الأولى التي أعلنت حزمة تحفيز مالي لدعم قطاع الأعمال وإعادة توجيهه إلى الأسس السليمة لاستعادة نشاطه السابق".

وأضاف: ندرك أن قطاع الشركات بحاجة دائمة للوصول إلى مصادر الإيرادات والسيولة، خاصة مع استعداد كافة دولة العالم إلى التعامل مع مرحلة ما بعد "كوفيد - 19".

ومن خلال تعزيز نشاطنا في مجال إعادة هيكلة الشركات، فإننا نعمل على زيادة دعمنا لقطاع الأعمال ومساعدته على الخروج من الأزمة الحالية أكثر قوة وأكثر استقراراً.

وأشار إلى أن "الشركات تحتاج إلى استطلاع السبل والأدوات المتاحة كافة لتحسين ميزانيتها العمومية، وإيجاد الحلول الناجعة للمشاكل التي تواجهها على مستوى السيولة، وهذا ما تطرحه (شعاع) وتقوم بتوفيره".