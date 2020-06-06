شاهد.. حريق هائل يلتهم مستودعات أمازون في كاليفورنيا

دمر حريق هائل مستودعات شركة أمازون جنوب كاليفورنيا في وقت مبكر من صباح الجمعة، ولم ترِد تقارير عن وقوع إصابات. واندلع الحريق في ريدلاندز على بعد حوالي 96 كيلومتراً شرق لوس أنجلوس.

وهرعت سيارات الإطفاء لمكان الحريق، الذي أدى إلى انهيار سقف المنشأة وحرقِ الشاحنات المتوقفة في أرصفة التحميل.

وقال مدير المدينة إن المنشأة كانت مورداً لشركة أمازون وإن نحو 100 عامل تمكنوا من الخروج، دون تعرضهم لأي إصابات، مؤكداً أن لا علاقة للاحتجاجات الحاصلة على خلفية مقتل جورج فلويد بالحادث.

حريق ضخم يلتهم مستودعات شركة #أمازون في ولاية كاليفورنيا الأميركية pic.twitter.com/5XPtJzS7kX — ا لـ ـعـ ـر بـ ـيـ ـة (@AlArabiya) June 5, 2020

بدوره أعلن رئيس فوج الإطفاء أن التحقيقات جارية لمعرفة أسباب الحريق في هذا المبنى الضخم، وهو مجهز بأحدث أنظمة الحماية من الحرائق، على حد وصفه.

ويحاول المحققون في ريدلاندز تحديد سبب الحريق، فيما قالت إحدى الموظفات وتدعى أكويلا كانتين لـ"سي بي أس": "لقد سمعت المشرفين يصرخون: حريق، حريق. اخرجوا من المبنى بأسرع ما يمكن. وكان الموظفون يركضون باتجاه المخارج. وفي غضون 15 دقيقة انهار الجزء الخلفي من المبنى وانفجر".

ويأتي حديث الموظفة متناقضاً مع موظف آخر يدعى كريس سميث، شكك في فعالية إجراءات السلامة بالشركة، عندما قال: "لم أسمع أي إنذار للحريق، ولم أر أي رشاشات للمياه تعمل. لا شيء".

وقالت شركة "أمازون" في بيان إن المستودعات تديرها شركة خارجية، وتساعد عملاق التجارة الإلكترونية في شحن السلع الكبيرة الحجم.

وأضافت أمازون في البيان الصادر عنها بعد الحريق: "نحن سعداء بأن الجميع في أمان، ونشكر جهود رجال الإطفاء الذين استجابوا للحادث".

من جهته أوضح جيم توبولسكي رئيس مكافحة الحرائق في ريدلاندز: "هذا مقلق للغاية. المبنى مجهز بأحدث المعدات فيما يتعلق بأنظمة الحماية من الحرائق". ووصف توبولسكي السرعة التي انتشرت بها النيران في المبنى بـ"غير عادية إلى حد كبير".