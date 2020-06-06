شركات مصر توزع 14.4 مليار جنيه أرباحاً في 2020

أظهرت بيانات البورصة المصرية، ارتفاع إجمالي توزيعات أرباح الشركات المقيدة بالبورصة، إلى 14.4 مليار جنيه منذ بداية العام، وذلك بعدما سجلت 99 مليون جنيه خلال الأيام الأولى من شهر يونيو الحالي.

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وفق التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية، فقد بلغت توزيعات الأرباح خلال شهر يناير الماضي نحو 83 مليون جنيه، و45 مليون جنيه خلال فبراير، و 206 مليون جنيه خلال مارس، و 13.5 مليار جنيه في أبريل، 487 مليون جنيه خلال شهر مايو.

ووزعت 4 شركات كوبونات مدفوعة خلال شهر يونيو، وهي زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير-ايكون، رواد السياحة-رواد، الشمس للإسكان والتعمير، بقيمة 0.75 جنيه، 0.3 جنيه، 1.5 جنيه، 0.2 جنيه، على التوالي.

والكوبون الذي تم صرفه هو الكوبون رقم 38 لشركة زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، ورقم 24 لشركة الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير-ايكون، والكوبون رقم 14 لشركة رواد السياحة-رواد، والكوبون رقم 37 لشركة الشمس للإسكان والتعمير.

وفي المقابل وزعت شركات البورصة أرباحاً خلال عام 2019 بلغت نحو 23 مليار جنيه موزعة بين 616 مليون جنيه خلال شهر يناير، و2.6 مليار جنيه خلال مارس، و5.7 مليار جنيه خلال شهر أبريل، و4.95 مليار جنيه خلال مايو، و863 مليون خلال شهر يونيو، و769 مليون جنيه خلال يوليو، و100 مليون جنيه خلال شهر أغسطس، و228 مليون جنيه خلال شهر سبتمبر، و2706 مليون جنيه خلال شهر أكتوبر، و2964 مليون جنيه خلال شهر نوفمبر، و1.9 مليار جنيه خلال شهر ديسمبر.

على صعيد التدوالات، فقد ارتفع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 14.2 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضي، فى حين بلغت كمية التداول نحو 1.625 مليار ورقة منفذة على 160 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها مليار جنيه، وكمية التداول بلغت مليون ورقة منفذة على ألف عملية خلال الأسبوع قبل الماضي.

أما بورصة النيل، فبلغ إجمالي قيمة التداول بها نحو 18.6 مليون جنيه، وبلغت كمية التداول 17 مليون ورقة منفذة على 1122 عملية خلال الأسبوع الماضي. واستحوذت الأسهم على 35.33% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 64.67%.

وتوزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة في مؤشرات البورصة بين 3.4 مليار جنيه بالمؤشر الرئيسي بحجم تداول 837.2 مليون ورقة مالية منفذة، وعدد عمليات 75.2 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بأسهم مؤشر "إيجي إكس 70" نحو 1.3 مليار جنيه، بحجم تداول 517.2 مليون ورقة مالية منفذة من خلال 61.3 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بأسهم المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجى إكس 100" نحو 4.7 مليار جنيه بحجم تداول 1.4 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 136.5 ألف عملية.