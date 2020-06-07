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أرباح "الكيميائية" الفصلية تتراجع 3.4% إلى 37.9 مليون ريال

المصدر: دبي - العربية.نت
أرباح "الكيميائية" الفصلية تتراجع 3.4% إلى 37.9 مليون ريال
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أعلنت الشركة الكيميائية السعودية القابضة، اليوم الأحد، عن النتائج المالية الأولية للربع الأول من العام الجاري، محققة تراجعا في صافي الربح قدره 3.4%.

وقالت الشركة في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، إن صافي أرباحها خلال الربع الأول من العام الجاري بلغت 37.97 مليون ريال، مقابل 39.3 مليون ريال خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.

وأوضحت الشركة أن سبب الانخفاض في صافي الربح، يعود إلى انخفاض قيمة المبيعات وزيادة مخصص هبوط قيمة الذمم المدينة التجارية بالرغم من انخفاض تكلفة المبيعات ومصروف الزكاة وضريبة الدخل.

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