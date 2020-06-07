أميركا تؤكد: لا تغيير للعقوبات على روسنفت الروسية

قال متحدث باسم وزارة الخزانة الأميركية لرويتزر إن خفض روسيا حصتها المباشرة في شركة روسنفت لإنتاج النفط لن يغير من انكشافها على عقوبات أميركية.



وخفضت روسنفت جاس القابضة المملوكة للدولة حصتها المباشرة البالغة 50.33% إلى 40.4% واستحوذت شركتها التابعة آر.ان-نفت-كابيتال-إنفست على 9.6%، في حين اشترت آر.ان-كابيتال التابعة لروسنفت 0.33 بالمئة.

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وأفاد متحدث باسم وزارة الخزانة لرويترز "ما ورد عن تغيير الملكية في روسنفت لا يغير في أسس إدراج الشركة على قائمة العقوبات".

وكانت الولايات المتحدة وضعت روسنفت وكيانات روسية أخرى على قائمة عقوبات في 2014 بسبب دور روسيا في أزمة أوكرانيا.

ومن بين المساهمين في روسنفت، التي يرأسها إيجور سيتشن الحليف القديم للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، شركة بي.بي بحصة تبلغ 19.75% وقطر بحصة قدرها 18.93 بالمئة.