رويترز: LVMH توقف التفاوض على سعر أقل لشراء "تيفاني"

شهد سهم شركة Tiffany ، التي تعتبر من أكبر الشركات الأميركية المختصة بالذهب والمجوهرات، ارتفاعات هي الأكبر في أكثر من شهرين، وذلك بعد إعلان وكالة رويترز عن قرار LVMH بعدم محاولة التفاوض على سعر أقل لعملية شراء تيفاني المخطط لها بقيمة 16 مليار دولار.

وكان Bernard Arnault رئيس مجلس إدارة LVMH يجري محادثات مع مستشارين لتحديد سبل للضغط على Tiffany لقبول سعر أقل، لكنه تخلى عن الخطة بعد وجود الكثير من العقبات القانوني.

ويبدو أن وباء كورونا يهدد اكتمال أحد أكبر الصفقات في العالم، حتى إذا كان ذلك في المجال الذي يعتمد على الزبائن الأثرياء المتأثرين بدرجات أقل عن باقي الفئات الأخرى.

وجرى الاتفاق على عملية الاستحواذ وقيمتها في نوفمبر الماضي، لكن كل شيء تغير منذ ذلك الحين، خاصة أن الطلب على السلع الفاخرة كانت بين أكثر المتأثرين من الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها أغلب دول العالم.

ومن المتوقع أيضا أن تتراجع مبيعات صناعة المجوهرات بنسبة 35% هذا العام، كما أن اضطراب الأوضاع في الولايات المتحدة يزيد من مخاطر الصفقة، وفقاً لبلومبيرغ.