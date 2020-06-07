مصر.. كيف تأثرت الشركات الناشئة بجائحة كورونا؟

قال رئيس جمعية ملائكة الأعمال المصرية، في مقابلة مع "العربية" إن أكثر القطاعات المتأثرة بجائحة كورونا، في مصر كان من بينها قطاع الملابس والتسويق العقاري.

وأضاف أن التأثر بسبب عدم الإقبال للشراء سيكون مؤقتاً، معتبراً أن الشركات المؤهلة تكنولوجياً ستؤدي أداء جيداً في المرحلة الحالية، وستكون هي المرشحة للعودة بقوة بعد انحسار آثار الجائحة، ولكن ليس هناك توقعات واضحة، حول مدى التأثر في داخل كل قطاع.

وشرح أنه لم تنج شركات التكنولوجيا الناشئة من المتغيرات الاقتصادية والسياسية الناتجة عن تداعيات فيروس كورونا الذى دفع بعضها للبحث عن طرق للتخفيف من الخسائر لا سيما العاملة منها فى تطبيقات السفر والسياحة والطيران وإعداد الأطعمة.

وسعت شريحة أخرى من الشركات الناشئة، منها تلك التي تركز على التجارة الإلكترونية والعلاج عن بعد لاستغلال الأزمة الراهنة لجذب تمويلات جديدة من صناديق رأسمال المخاطر المصرية والإقليمية والدولية لاستكمال خططها التوسعية وتطوير خدماتها.

يذكر أن مصر جاءت فى المركز الأول كأكثر الدول التى تم إنشاء وتسجيل شركات ناشئة بها بنسبة بلغت 33% تلتها الإمارات بنسبة 27% ثم الأردن بـ %11.