"آبل" تحضر لمفاجأة جديدة بشأن شراء منتجاتها... ما هي؟

تخطط عملاق صناعة التكنولوجيا الأميركية "آبل" للسماح لعملائها بشراء منتجاتها المختلفة بنظام الأقساط وبدون فوائد لمدة تصل إلى 12 شهرا باستخدام كروت الائتمان التابعة للشركة.



وتسعى الشركة، التي تتخذ من كاليفورنيا مقرا لها، لإطلاق الخاصية الجديدة في غضون الأسابيع القليلة المقبلة، بحسب ما نقلته وكالة بلومبيرغ عن مصادر على إطلاع بالأمر.

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وقالت المصادر للوكالة إن الخاصية ستسمح للعملاء بتقسيط ثمن أجهزة آبل المختلفة على أقساط متساوية صفرية الفائدة لمدة تصل إلى عام في بعض الأجهزة.



وأضافت المصادر أن الخطة ستسمح بتقسيط أجهزة "أي باد" بملاحقاتها المختلفة وشاشات آبل ماك "إكس.دي. أر" لمدة 12 شهرا وتقسيط لمدة 6 أشهر بدون فوائد أيضا لأجهزة "آير بود" و "أبل تي في" و "هوم بود".



وسيتم تقسيط أجهزة أبل باستخدام كارت الائتمان التابع للشركة في محفظة آبل، وسيتم إضافة الأقساط على الفواتير الشهرية للمستهلكين.



وبدأت شركة آبل العام الماضي خطة مشابهة لتقسية أجهزة "أيفون" لمدة تصل إلى نحو 24 شهرا وبدون فوائد أيضا وهو برنامج شبيه لما تقدمه بعض شركات الاتصالات، والتي تسمح بشراء الهاتف على أقساط متساوية مع شرط استخدام منتجات الشركة.



والخدمة المزمع إطلاقها تستهدف أيضا كارت الائتمان التابع للشركة بالتعاون مع "غولدمان ساكس" والذي تستهدف آبل جذب عملاء جدد إليه، وهو المنتج الذي يهدف في مجمله إلى زيادة مبيعات الشركة التي يتوقع أن تتضرر على نطاق واسع بفعل جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".



وإبان الإعلان عن النتائج الفصلية في أبريل الماضي، قال الرئيس التنفيذي للشركة تيم كوك إن شركته ستطلق أنظمة جديدة لتقسيط منتجاتها، لكنه لم يسهب في التفاصيل في حينه.