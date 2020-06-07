"أسترا زينكا" تبدأ محادثات للإندماج مع "جلعاد"

دخلت شركة أسترا زينكا السويدية في محادثات مع شركة جلعاد للعلوم الأميركية بشأن اندماج محتمل، وفقا لما نقلته مصادر.

وإذا ما جرى إتمام هذا الاستحواذ، ستكون أكبر صفقة في قطاع الرعاية الصحية على الإطلاق، وفقا لما نقلته وكالة بلومبيرغ.

وبدأت الشركة التي تتخذ من إنجلترا مقرا لها، في التواصل مع شركة جلعاد الشهر الماضي، بشأن اندماج محتمل بينهما، وفقا لمصادر. ولم تحدد أسترا أي شروط متعلقة بالصفقة.

موضوع يهمك أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الجمعة، أن شركة "غيلياد" حصلت على الترخيص الطارئ لإنتاج دواء ريمديسيفير لعلاج فيروس... ترمب: إدارة العقاقير تجيز "ريمديسيفير" لعلاج كورونا أميركا

وتعتبر شركة أسترا زينكا، البالغ قيمتها 140 مليار دولار، أكبر شركة أدوية في بريطانيا من حيث القيمة السوقية، وقامت بتطوير أدوية لعدة أمراض بدءا من السرطان إلى أمراض القلب والأوعية الدموية.

وتبلغ قيمة شركة لعاد 96 مليار دولار، وفقا لأسعار أسهم الشركة عند إغلاق يوم الجمعية الماضي، وهي الشركة التي حصلت على موافقة السلطات الأميركية بشأن عقار كورونا.

ومطلع شهر مايو، منحت هيئة الدواء والغذاء الأميركية، شركة جلعاد ترخيص استخدام الطوارئ (EUA) لـ العلاج التفاعلي المضاد للفيروسات لعلاج كورونا.

ووفقا لبيان الشركة ستسهل ترخيص استخدام الطوارئ EUA الاستخدام الأوسع لبرنامج ريمدسيفير لعلاج المرضى في المستشفيات الذين يعانون من مرض كورونا الشديد ، مما يتيح الوصول إلى الدواء في مستشفيات إضافية في جميع أنحاء البلاد.