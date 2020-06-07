اتفاق اندماج بين "اتحاد الخليج" و"الأهلية" بـ79.5 مليون ريال

أعلنت شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني، اليوم الأحد، عن توقيعها على اتفاقية اندماج ملزمة مع الشركة الأهلية للتأمين التعاوني، يوم الخميس الماضي.

وقالت الشركة، في بيان للسوق المالية السعودية تداول، إنه في حال تمت الموافقة على صفقة الاندماج من قبل كافة الجهات الحكومية ذات العلاقة ومن قبل الجمعية العامة غير العادية لكلا الشركتين، ستقوم شركة اتحاد الخليج بإصدار عدد 7,947,464 سهمًا عادي جديد بقيمة اسمية قدرها 10 ريالات سعودي للسهم الواحد مقابل الاستحواذ على كامل الأسهم المصدرة في الشركة الأهلية.

وأوضحت أن القيمة الإجمالية للصفقة تصل إلى 79.474 مليون ريال سعودي.

وأشارت إلى أنه سيتم إصدار 0.646 سهم في شركة اتحاد الخليج مقابل كل سهم واحد في الشركة الأهلية ("معامل المبادلة")، وسيتم إصدار الأسهم الجديدة من خلال زيادة رأسمال شركة اتحاد الخليج من 150 مليون ريال إلى 229.47 مليون ريال وزيادة عدد الأسهم من 15 مليون سهم إلى 22.9 مليون سهم عادي.