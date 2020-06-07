"إرنست& يونغ" تنسحب من مراجعة قوائم 2018 لـ"الخضري"

أعلنت شركة أبناء عبدالله عبد المحسن الخضري، اليوم الأحد، عن القرار الذي اتخذه مراجع الحسابات (إرنست& يونغ) بالانسحاب من عملية مراجعة القوائم المالية للشركة عن عام 2018.

وقالت الشركة في بيان إن قرار مراجع الحسابات بالانسحاب جاء لأربعة أسباب، وهي عدم تمكنها من الحصول على أدلة وقرائن كافية حول قيام الشركة بإعداد القوائم المالية وعرضها بشكل عادل وفقاً لمعايير المحاسبة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية، وعدم تمكنها من التأكد بدرجة معقولة من مدى ملائمة تطبيق الإدارة لمبدأ الاستمرارية في المحاسبة، وعدم تسلمها اعتماد مجلس الإدارة للقوائم المالية، وفق ما يتطلبه النظام الأساسي للشركة ومتطلبات نظام الشركات مما لم يمكننا من تحقيق أهداف المراجعة بالحصول على تأكيد معقول فيما إذا كانت القوائم المالية ككل خالية من تحريف جوهري ناتج عن غش أو خطأ وإصدار تقرير المراجع، الذي يتضمن رأينا.

ومن بين الأسباب إصرار إدارة الشركة على رفض نتائج عملنا بالامتناع عن إبداء الرأي من خلال العديد من المخاطبات المتبادلة والإعلان على موقع تداول، والتي حملت صيغة تهديد وتدخل غير مقبول في عملنا كمراجعي حسابات خارجيين، بهدف تغيير النتائج التي توصلنا لها مما أثر على استقلاليتنا والتي هي من أهم قواعد عملنا الأساسية كمراجعي حسابات خارجيين مما تفرضه عليها المعايير المهنية أن نقوم بالانسحاب من عملية المراجعة.

يأتي ذلك، في الوقت الذي لم توافق فيه الجمعية العمومية للشركة على توصية مجلس الإدارة بتغيير مراجع الحسابات (إرنست & ويونغ).