"دار التكافل" تبرم اتفاق استحواذ على شركتين بـ215 مليون درهم

أعلنت شركة دار التكافل، اليوم الأحد، عن إبرام اتفاقية شراء أسهم ملزمة قانونيا مع مجموعة "نور الاستثمارية" و"بنك نور" للاستحواذ على كامل رأس مال شركتي "نور للتكافل العام" و"نور للتكافل العائلي" بقيمة 215 مليون درهم.

وقالت الشركة، في بيان نشر على موقع سوق دبي المالي، إنها تلقت التزامات تمويلية ملزمة من البنوك الإماراتية لتمويل الصفقة.

وأكدت عدم وجود أي مشاركة في الصفقة من أي أطراف ذوي العلاقة.

وقام بنك "الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد" بدور المستشار المالي الوحيد، و شركة "بيكر ماكنزي حبيب الملا" بدور المستشار القانوني، وشركة "ديلويت" قامت بدور مستشار الشؤون المالية وتقنية المعلومات، فيما قامت شركة "ميليمان" بدور المستشار الاكتواري للشركة.

ولفتت إلى أن الصفقة تتوافق مع استراتيجيتها الخاصة ببناء نطاق وحصة سوقية في ظل ظروف السوق المجزأة، بالنظر إلى الطبيعة التكميلية لأعمالها وأعمال شركتي "نور تكافل".