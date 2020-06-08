"الإنماء طوكيو" تعمق خسائرها الفصلية بنسبة 58%

أعلنت شركة الإنماء طوكيو مارين، اليوم الاثنين، عن النتائج المالية للربع الأول من العام الجاري، محققة زيادة في خسائرها بنسبة 58.039%.

وقالت الشركة، في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، إن خسائرها خلال الربع الأول بلغت 11.284 مليون ريال، مقابل 7.14 مليون ريال خسائر خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وأوضحت الشركة أن سبب الزيادة في صافي الخسارة للربع الحالي يعود إلى الانخفاض في إجمالي الإيرادات بنسبة 4% والزيادة في صافي المطالبات المتكبدة بنسبة 0.9% والزيادة في مخصص الديون المشكوك في تحصيلها بنسبة 22.1%، إضافة إلى تحقيق خسارة في الاستثمار وهذه الزيادة في الخسارة يقابلها انخفاض في المصاريف الأدارية والعمومية بنسبة 10%.