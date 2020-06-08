السعودية الأولى بقائمة أقوى 100 شركة بالمنطقة في 2020

كشفت فوربس الشرق الأوسط، عن أقوى الشركات العامة في الشرق الأوسط، وأكثرها نجاحًا لعام 2020.

وأوضحت أن شركة أرامكو السعودية تصدرت قائمة أقوى 100 شركة في الشرق الأوسط. في حين يعد عملاق النفط حاليًا الشركة الأكثر قيمة في العالم بقيمة سوقية تبلغ 1.6 تريليون دولار.

وبلغت المبيعات المجمعة للشركات 670 مليار دولار، وصافي الأرباح 148 مليار دولار، و3.5 تريليون دولار للأصول، و2.3 تريليون دولار للقيم السوقية. فيما تمثل أرامكو السعودية 49% من إجمالي المبيعات المجمعة للشركات المدرجة في القائمة، و59.6% من صافي الأرباح و11.4% فقط من الأصول و69.6% من القيم السوقية.

وشهدت الشركات العامة عامًا مليئًا بالتحديات، إذ انخفضت الأرباح إلى 60 مليار دولار لعام 2019، بعد أن بلغت 70.1 مليار دولار في العام السابق، بانخفاض نسبته 14%، قبل تفشي جائحة كورونا. لكن ارتفعت المبيعات بشكل هامشي لنحو 340 مليار دولار، بزيادة بلغت 4 مليارات دولار على أساس سنوي. بينما هوت القيم السوقية للشركات جراء كورونا، وانخفضت بنسبة 26.8% من 945 مليون دولار إلى 691 مليون دولار، باستثناء أرامكو السعودية.

وتصدرت المملكة العربية السعودية، أكبر اقتصاد في المنطقة، دول القائمة بواقع 33 شركة، تليها الإمارات العربية المتحدة ممثلة بـ21 شركة. وتشكل دول مجلس التعاون الخليجي 90% من القائمة، لتضم الكويت والبحرين 7 شركات في القائمة، وعُمان 4 شركات. أما عن دول شمال إفريقيا، فتضم مصر 5 شركات في القائمة، والمغرب 4 شركات.

فيما أدرجت شركة أردنية واحدة فقط في القائمة، ولم تظهر أي شركات لبنانية في التصنيف، حيث لم تفصح أي منها عن بياناتها المالية قبل 23 أبريل/ نيسان 2020.

واحتل قطاع البنوك والمؤسسات المالية صدارة القطاعات الممثلة في القائمة، بواقع 46 مؤسسة مالية، يليه القطاع الصناعي بـ 9 شركات. كما حل قطاعا العقارات والاتصالات في المرتبة الثالثة بواقع 8 شركات لكل منهما.