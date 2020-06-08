فولكسفاغن تختار رئيساً تنفيذياً جديداً

قالت فولكسفاغن‭ ‬يوم الاثنين إنها عينت رالف براندستايتر رئيسا تنفيذيا جديدا لشركة صناعة السيارات الألمانية، ليحل محل هربرت ديس الذي سيحتفظ بمنصب رئيس مجموعة فولكسفاغن.

وفي بيان نشر يوم الاثنين، قالت فولكسفاغن إن براندستايتر، الذي شغل في السابق منصب رئيس العمليات، سيتولى منصبه الجديد في أول يوليو تموز.

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وفي 20 مايو 2020 استأنفت فولكسفاغن، أكبر مصنع في العالم للسيارات من حيث المبيعات، العمل بأكبر مصانعها في فولفسبورغ بألمانيا.

وجاء ذلك برغم استمرار ارتفاع مستوى المخزونات بكافة قطاع صناعة السيارات في ظل ضعف الطلب نتيجة فيروس كورونا.

وعادت مجموعة فولكسفاغن للإنتاج، وهي التي تملك علامات سكودا وأودي وبنتلي وبورشه وسيات، كما استعادت أيضا الإنتاج في البرتغال وإسبانيا وروسيا وجنوب إفريقيا وجمهورية التشيك وأميركا الجنوبية.

كانت فولكسفاغن بدأت إنتاج المكونات في براونشفايج وكاسل زالتسجيتر وهانوفر في أوائل أبريل نيسان، واستأنفت تصنيع السيارات في تسفيكاو وبراتيسلافا في 20 أبريل نيسان وفي كيمنيتس يوم 23 أبريل نيسان، بعد توقف مؤقت بسبب جائحة كورونا.