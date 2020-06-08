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مركز دبي المالي يضخ استثمارات جديدة في 4 شركات ناشئة

المصدر: العربية.نت
مركز دبي المالي العالمي
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قام مركز دبي المالي العالمي بضخ استثمارات جديدة في 4 شركات ناشئة متخصصة في قطاع التكنولوجيا المالية.

إذ استثمر صندوق التكنولوجيا المالية التابع لمركز دبي المالي العالمي في كل من الشركات FlexxPay و Go Rise و NOW Money وSarwa .

يشار إلى أن هذا الاستثمار يعكس التزام مركز دبي المالي العالمي بتعزيز نمو القطاع المالي، الذي يعتبر جزءاً من إجمالي قيمة صندوق التكنولوجيا المالية البالغة 100 مليون دولار بعد إطلاقه في عام 2019.

وذلك بهدف تأسيس وتطوير ودعم نمو شركات التكنولوجيا المالية الراغبة في دخول أسواق منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.

كلمات دالّة

#التكنولوجيا المالية, #فيروس كورونا, #دبي, #مركز دبي المالي

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