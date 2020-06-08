هيئة استثمار أبوظبي تستثمر 750 مليون دولار في "جيو بلاتفورمز"

وافقت هيئة الاستثمار في أبوظبي على شراء حصة 1,16% من شركة Jio Platforms وهي ذراع الاتصالات والخدمات الرقمية لمجموعة Reliance Industries الهندية.

وتبلغ قيمة الصفقة 752 مليون دولار لتنضم إلى شركات وصناديق استثمارية أخرى قامت باستثمار أكثر من 13 مليار دولار في الشركة منذ أبريل الماضي.

وكان صندوق مبادلة للاستثمار التابع لحكومة أبوظبي قد اشترى حصة 1,85% من الشركة مقابل 1.2مليار دولار الأسبوع الماضي.

وقالت "ريلاينس أندستريز ليمتد" و"جيو بلاتفورمز ليمتد" الهندية إن شركة مبادلة للاستثمار "مبادلة" سوف تستثمر 4.4 مليار درهم في «جيو بلاتفورمز» على أساس قيمة سهمية تعادل 239 مليار درهم وقيمة تقديرية للمنشأة تبلغ 250 مليار درهم.

وستحصل "مبادلة" مقابل هذا الاستثمار على حصة 1.85% في "جيو بلاتفورمز". وبهذا الاستثمار تجمع "جيو بلاتفورمز" 43 مليار درهم من نخبة من أبرز المستثمرين العالميين في التكنولوجيا والنمو، ومن بينهم فيسبوك، وسيلفر ليك، وفيستا إكويتي بارتنرز، وجنرال أتلانتك وكيه كيه آر ومبادلة خلال أقل من 6 أسابيع.

وتعد "جيو بلاتفورمز"، المملوكة بالكامل لشركة ريلاينس اندستريز منصة للجيل القادم من التكنولوجيا تركز على توفير خدمات رقمية عالية الجودة بأسعار مناسبة في أنحاء الهند، حيث توفر خدماتها لأكثر من 388 مليون مشترك.