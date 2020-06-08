"ولاء للتأمين" تتكبد 11.7 مليون ريال خسائر بالربع الأول

أعلنت شركة ولاء للتأمين التعاوني، اليوم الاثنين، عن النتائج المالية للربع الأول من العام الجاري، محققة خسائر قدرها 11.722 مليون ريال، مقابل أرباح قبل الزكاة قدرها 15.324 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وأضافت الشركة، في بيان للسوق المالية السعودية، تداول، أن صافي الخسارة يعود إلى الارتفاع في صافي المطالبات والمنافع الأخرى المتكبدة بمقدار 52.07 مليون ريال سعودي وبنسبة 43.23% وارتفاع في مصاريف الاكتتاب الأخرى بمقدار2.77 مليون ريال سعودي وبنسبة 73.31% والارتفاع في المصاريف العمومية والإدارية بمقدار 5.53 مليون ريال سعودي وبنسبة 18.33% وانخفاض في إيرادات عمولة من الودائع بمقدار 2.72 مليون ريال سعودي وبنسبة 42.00%.

وأوضحت أنها شهدت ارتفاعاً في صافي الأقساط المكتسبة بمقدار 14.21 مليون ريال سعودي وبنسبة 8.12% وارتفاعا في عمولة إعادة التأمين بمقدار 2.09 مليون ريال سعودي وبنسبة 39.13%، وحدث انخفاض في احتياطات فنية أخرى بمقدار 10.80 مليون ريال سعودي وبنسبة 429.16% وانخفاض في تكاليف اكتتاب وثائق التأمين بمقدار 4.05 مليون ريال سعودي وبنسبة 30.34% وانخفاض في مخصص الديون المشكوك في تحصيلها بمقدار 3.76 مليون ريال سعودي وبنسبة 60.33%.