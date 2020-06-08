"الوطنية للتأمين" تتكبد 7 ملايين ريال خسائر فصلية

أعلنت الشركة الوطنية للتأمين عن النتائج المالية الأولية للربع الأول من العام الجاري، محققة صافي خسائر قدرها 7.023 مليون ريال، مقابل 7.137 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وقالت الشركة، في بيان للسوق المالية السعودية تداول، إن إيراداتها ارتفعت 11.76% إلى 302.768 مليون ريال مقارنة بالفترة المناظرة من العام الماضي.

وأوضحت الشركة أن السبب الرئيسي للخسارة في الربع الأول من عام 2020، مقارنة بالأرباح في الربع الأول من عام 2019 يعود إلى الزيادة في المصاريف التشغيلية الأخرى بمبلغ وقدره 15.790 مليون ريال.