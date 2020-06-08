"بي بي" تعتزم تسريح 10 آلاف موظف 

تعتزم شركة بي بي تسريح 10 آلاف موظف، في ظل التداعيات الاقتصادية على قطاع الطاقة التي خلفها وباء كورونا.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة برنارد لوني، في مذكرة داخلية، إن الشركة ستقلص عدد موظفيها بنحو 14%. وستؤثر هذه الخطوة في الغالب على الموظفين الذين يقومون بأعمال مكتبية، والموظفين الكبار، كما أن أكبر 400 منصب في الشركة سيتم تخفيضهم بنحو الثلث.

ولن تحصل الإدارة العليا على زيادة سنوية هذا العام، فيما سيحصل الموظفون المبتدئون ومن في المرتبة المتوسطة على الزيادة بدءا من شهر أكتوبر. ولن يتم تضمين الموظفين في محطات التعبئة بعملة إعادة التنظيم بالشركة لأنهم يعتبرون عمال الخطوط الأمامية، كما أن أجورهم زادت في أبريل وسترتفع مرة أخرى في أغسطس.